برلماني: قمة تغير المناخ الفرصة الأخيرة لتوقيع اتفاقيات خفض الانبعاثات الحرارية

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قال النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو، تؤكد ان العام اجمعه يعلق آماله على هذه القمة المناخية، لتدارك الانحدار نحو الهاوية على وقع التغير المناخي وانبعاث الغازات والاحتباس الحراري.

وأشار الجاهل خلال البيان الصادر له، إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى حكم البلاد، في الحفاظ على بقاء البشرية في ظل حاجة العالم إلى نهج شامل للتعامل مع قضية تغير المناخ، كما أن قيادة الدولة المصرية للقارة السمراء والدول العربية اليوم في الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية، هو أكبر دليل على وضع مصر في المنطقة، وقوة ريادتها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه القمة تعتبر الفرصة الثانية والاخيرة لتوقيع اتفاقيات لخفض الانبعاثات الحرارية والتي تنؤثر بالسلب على الدول النامية والفقيرة، ويـأتي ذلك بعدما نصت القمة الاولى خلال عام 2015 بعد قمة باريس، على خفض الانبعاثات وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.