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فعل فاضح علي الطريق .. يكشف تفاصيل التحرش بـ ابنة نشوي مصطفي في الجيزة

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فعل فاضح علي الطريق .. فيديو يكشف تفاصيل التحرش بـ ابنة نشوي مصطفي في الجيزة فعل فاضح علي الطريق .. يكشف تفاصيل التحرش بـ ابنة نشوي مصطفي في الجيزة

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كشفت التحقيقات تفاصيل اتهام ابنة الفنانة نشوى مصطفى 3 أشخاص بالتحرش بها جنسيا أثناء سيرهم على طريق المنصورية، وقالت أن المتهمين قاموا بالإشارة بأصابعهم للفتاة عندما شاهدوها تصورهم بهاتفها المحمول، بعد خلاف نشب بينهما على أولوية المرور.

وقالت التحريات أن المتهمين دخلوا في مشاجرة مع المجني عليها، أثناء السيرعلى كوبري المنصورية بمنطقة الهرم في الجيزة، وتحرشوا بها بفعل خادش للحياء، وأنها تمكنت من تصويرهم بهاتفها المحمول وأرسلت الصورة إلى والدتها.

كانت الفنانة نشوي مصطفي نشرت التحرش بابنتها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتم تداول متابعوها الواقعة على نطاق واسع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم بمنطقة البدرشين.

وكشف وزارة الداخلية القبض بعد القبض على المتهمين ، أنه تم تشكيل فريق وتمكن من تحديد هوية المتهمين بعد تتبع السيارة، وقالت أنها مملوكة لشخص يعمل في مجال توزيع المواد الغذائية في محافظة الجيزة، وتم تحديد هوية وعنوان مالك السيارة، وخط سيرها، وانطلقت قوة إلى مدينة البدرشين، وتم ضبط المتهمين

واضاف البيان أن مرتكبي واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوي مصطفي مالك السيارة 37 سنة، والسائق 27 سنة والتباع، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

تركيب كاميرات مراقبة أعلى كوبري الساحل - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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