رأس الخيمة تعتزم إقامة عروض مُبهرة للألعاب النارية بمناسبة احتفالات رأس السنة لاستقبال عام 2022 بمحاولتين جديدتين لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية

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تُخطط اللجنة المُنظِّمة لاحتفالات السنة الجديدة في رأس الخيمة لإقامة عرض ألعاب نارية مُذهل يستحق دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وسيضمّ العرض طائرات دون طيار من طراز "بايرو درونز" وأضواء وألوان وأشكال متنوعة لاستقبال عام 2022.

وسيُقام العرض المُذهل على مدى 12 دقيقة وسيُغطّي 4.7 كيلومتر على امتداد الواجهة المائية بين جزيرة المرجان وقرية الحمراء، وسيكون مفتوحاً أمام الجمهور، كما سيترافق بموسيقى حماسية عصرية وديناميكية تعكس روح التفاؤل الجديدة. ويهدف العرض إلى تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وسيُرحّب حدث #RAKNYE2022 بالجمهور العام للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة التي ستُشعل حماس الزوار حتى بدء العد التنازلي للعرض الذي سيخطف الأبصار. وستمتد هذه الأنشطة عبر جزيرة المرجان وعلى طول الواجهة البحرية بين جزيرة المرجان وقرية الحمراء التي تتضمن فعاليات ترفيهية ومناطق لعب للأطفال ومناطق للتجمّعات العائلية ومنافذ للمأكولات والمشروبات، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً. للاطلاع على أحدث المستجدات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: raknye.com.

وركّزت اللجنة المنظمة على اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لضمان سلامة الجمهور العام من خلال التنسيق المستمر مع الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع. ويجب على جميع الحاضرين اتباع إرشادات السلامة. وستجري الاستعدادات لهذا الحدث بقيادة لجنة تتكون من أعضاء من مرجان وشرطة رأس الخيمة والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ودائرة الأشغال والخدمات العامة وبلدية رأس الخيمة والحمراء وغيرها من الجهات.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا العام استقبلت إمارة رأس الخيمة عام 2021 بإطلاق عروض مذهلة للألعاب النارية استمرت لمدة 10 دقائق، وسلّطت الضوء على رسالة الدولة المتمثّلة في الأمل والسلام والإنجازات. ودخلت إمارة رأس الخيمة التاريخ وأبهرت العالم خلال احتفالات رأس السنة لعام 2020، ونجحت بتسجيل إنجازين وضعاها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال "أكبر عدد من الطائرات من دون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" و"أطول شلال من الألعاب النارية". وحققت الإمارة إنجازين جديدان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئتي "أطول سلسلة للألعاب النارية في العالم" و"أطول خط مستقيم للألعاب النارية في العالم" خلال احتفالات رأس السنة لعام 2019.