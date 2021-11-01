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تركي آل الشيخ: فك ربط التذاكر الخاصة بفعاليات موسم الرياض بتطبيق توكلنا

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تركي آل الشيخ: فك ربط التذاكر الخاصة بفعاليات موسم الرياض بتطبيق توكلنا تركي آل الشيخ: فك ربط التذاكر الخاصة بفعاليات موسم الرياض بتطبيق توكلنا
قال: تسهيلاً لعملية الدخول إلى المناطق ويُكتفى بإبراز "توكلنا" عند الدخول للمحصنين

تركي آل الشيخ: فك ربط التذاكر الخاصة بفعاليات موسم الرياض بتطبيق توكلنا

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ أنه تمّ فك ربط التذاكر الخاصة بفعاليات موسم الرياض بتطبيق توكلنا.

وقال عبر حسابه في تويتر: تسهيلاً لعملية الدخول للمناطق في #موسم_الرياض تمّ فك ربط التذاكر بتطبيق توكلنا، ويُكتفى بإبراز "توكلنا" عند الدخول للمحصنين.

أعلنت إدارة موسم الرياض افتتاح فعاليات منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، اليوم الإثنين، والتي تعد أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق الفعاليات، ومن أبرز المَعالم الجديدة هذا العام، وتتميّز باستمراريتها التي تحقّق الاستفادة الكاملة من مرافقها على مدار العام وخلال السنوات المقبلة، حيث يعد مشروعاً استثنائياً بُني بأيدٍ وطنية، ووفق معايير تجعلها الوجهة الأولى لزوّار مدينة الرياض.

وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمنطقة بنحو 900 ألف م2 بعد زيادة مساحتها ثلاثة أضعاف عمّا كانت عليه في الموسم السابق، وتقع المنطقة شمالي مدينة الرياض، وتحديداً في حي حطين، فيما تمثل النافورة الراقصة أحد أبرز معالم المنطقة، وهي الأيقونة الترفيهية الأكبر من نوعها في المنطقة، وتتميّز بمواصفات غير مسبوقة، إلى جانب مطاعمها ومقاهيها الفاخرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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