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ميسي: أحلم بالعودة إلى برشلونة.. وأود أن أكون سكرتيراً فنياً في مرحلة ما

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ميسي: أحلم بالعودة إلى برشلونة.. وأود أن أكون سكرتيراً فنياً في مرحلة ما ميسي: أحلم بالعودة إلى برشلونة.. وأود أن أكون سكرتيراً فنياً في مرحلة ما
قال في لقاء صحفي: النادي الذي أحبه وأحب أن يكون على ما يرام ويتطوّر

ميسي: أحلم بالعودة إلى برشلونة.. وأود أن أكون سكرتيراً فنياً في مرحلة ما

أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة السابق وباريس سان جرمان الحالي، الإثنين، رغبته في العودة إلى مساعدة البلوغرانا من جديد.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يريد العودة إلى البارسا، قال ميسي خلال حوار مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأيّ طريقة يمكن أن تكون مفيدة وتضيف إليه".

وتابع: "أود أن أكون سكرتيراً فنياً في مرحلة ما، لا أعرف إذا ما كان هذا سيحدث في برشلونة أم لا. وإذا كان هناك احتمال، فأتمنى مساعدة النادي".

وأردف: "برشلونة النادي الذي أحبه، وأحب أن يكون على ما يرام ويتطوّر، ويستمر في كونه أحد أفضل أندية العالم".

يُذكر أن ميسي عانى إصابة عضلية تسبّبت في مغادرته لقاء فريقه مع ليل في الدوري الفرنسي الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي وانتهى بفوز باريس سان جرمان 2 / 1.

ومثّل ميسي برشلونة خلال الفترة من 2004 إلى 2021؛ ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ النادي وأحد أهم أساطيره، حيث قاد الفريق إلى عشرة ألقاب لبطولة الدوري الإسباني، و4 لدوري أبطال أوروبا، بإجمالي 34 بطولة أوروبية ومحلية ودولية.

ورحل ليو؛ عن البارسا في مفاجأة مدوية للجميع في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب نظام سقف الرواتب الذي حدّدته رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، وبسبب الأزمات المالية لبرشلونة، بعد نهاية عقده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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