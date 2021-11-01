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ضبط مصنع مكرونة بدون ترخيص بشبرا الخيمة

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ضبط مصنع مكرونة بدون ترخيص بشبرا الخيمة ضبط مصنع مكرونة بدون ترخيص بشبرا الخيمة

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ضبطت مباحث في القليوبية خلال حملة على الأسواق ومصانع المواد الغذائية ومراقبة ألأسواق أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع المكرونه بدون ترخيص في شبرا الخيمة وتم التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد شن حملة على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع المكرونة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة عثر به على 80 شيكارة مكرونة مختلفة الأنواع زنة الشيكارة 250 كجم بإجمالى وزن 2 طن مكرونة مجهولة المصدر وبدون بيانات.

كما تم ضبط مصنع بويات بدون ترخيص به 5 براميل زيت زنة البرميل 200 كجم، بإجمالى وزن طن منتهى الصلاحية وغير مطابق للمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا في مجال الأسواق العامة لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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