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إزالة ودهان وصيانة.. رفع 270 ألف م3 مخلفات هدم وبناء بتبوك "صور"
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:10 مساءً
"تعليم سراة عبيدة" يحتفي بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:10 مساءً
"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:10 مساءً
رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:10 مساءً
إغلاق ثلاث منشآت وضبط 71 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:10 مساءً
التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:04 مساءً
ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:04 مساءً
«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
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فيديو اليوم السابع
بطلة قهرت المستحيل .. آية حمادة ابنة كفر الشيخ تتوج ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 01 نوفمبر 2021 11:19 صباحاً
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