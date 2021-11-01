هل لعبة السلايم تسبب السرطان؟.. هاني الناظر يُجيب

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كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، مدى خطورة مكونات لعبة السلايم الشهيرة على صحة الأطفال.

قال «الناظر» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «DMC»، الاثنين، إن لعبة السلايم ليست جديدة، لذلك حذرت منها منذ ظهورها، لأن مكوناتها عبارة عن مكونات كيميائية ويدخل فيها مركبات تشبه الصابون بالإضافة إلى الألوان.

أضاف أنه رأى حالات لأطفال أصيبوا بالحساسية بسبب استخدام السلايم، موضحًا انها حالات ليست كثيرة لكنها موجودة، وكانت الحالات تتمثل في إصابات بالالتهاب الموضعي في أماكن مثل أصابع اليد، وأحيانًا تكون الحساسية منتشرة في الجسم كله.

تابع: «قد تكن الإصابة مجرد إحمرار وحكة، ولكن إذا استجاب الطفل للشعور بالحكة يمكن أن يجرح نفسه في الأماكن المصابة مما يعرضه للتلوث البكتيري وظهور حبوب صديدية».

وأكد هاني الناظر أن السلايم له مشاكل صحية كثيرة، لكن لا بد أن نتوقف عن القول بأنه يسبب السرطان لأن هذا الأمر ليس له دليل علمي.