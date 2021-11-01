«لاند مارك» تفوز بمزايدة الانتفاع بمارينا شرم الشيخ لمدة 10 سنوات

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن شركة لاند مارك للاستشارات والخدمات البحرية فازت بعقد حق الانتفاع بمارينا اليخوت بشرم الشيخ لمدة عشر سنوات عبر مزايدة علنية بعد منافسة مع شركة ترافكو للمقاولات الهندسية لكونها الأعلى سعرا بمبلغ 4.5 مليون جنيه مصري، ومن المقرر أن تقوم شركة مارك لاند بتطوير شامل للمارينا في ضوء القواعد البيئية والسياحة الدولية لتلبية احتياجات اليخوت المترددة من خدمات تموين ووقود وأنشطة ترفيهية وغطس وغيره .

وأضافت ان ذلك هو التعاون الثاني بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة لاند مارك بعد نجاح الشركة في ادارة وتشغيل «القزق» الميكانيكي بشرم الشيخ في فبراير الماضي مما يساهم في تلبية متطلبات مشروع تطوير المارينا إلى جانب انهاء جميع التجهيزات اللازمة لإصلاح اليخوت وامدادها بالوقود والمياه وعمل العمرات والتجهيزات .

وأوضحت حيث يتضمن «القزق» 2 سقالة بطول 45 مترا ورصيف بحرى بطول 35 مترا طوليا، وغاطس 5 امتار، ومزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع ومجهز بكامل الخدمات والمرافق والمبانى ادارية والخدمية ورافع ميكانيكى بحمولة 200 طن يكفى لاستيعاب 400 يخت ويعمل على توفير الوقت خاصة ان السفن كانت تنتقل لمسافة 400 كيلو متر للوصول لأقرب قزق بالمنطقة لإجراء الصيانة سواء في الطور أو السويس .

وأشارت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق الرؤية التنموية المتكاملة لمدينة شرم الشيخ والتي تركز على تحقيق التنوع في الأنشطة السياحية التي توفرها هذه المدينة لقاصديها من الداخل والخارج بما يحقق أعلى عائد من النشاط السياحي جاءت الاجتماعات الاسبوعية لمجلس الوزراء لتناقش الاجراءات المتخذة بشأن تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بشرم الشيخ لدفع الحركة السياحية في المدينة ومنها تطوير السقالة البحرية التي تقع في مدخل مدينة شرم الشيخ بجوار الميناء وتتميز بموقع مميز ومساحة مناسبة لإقامة خدمات وأنشطة تنموية سياحية وتقديم خدمات لوجستية للوحدات البحرية .