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أحمد رزق ينافس في رمضان 2022 بـ«لام شمسية»

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أحمد رزق ينافس في رمضان 2022 بـ«لام شمسية» أحمد رزق ينافس في رمضان 2022 بـ«لام شمسية»

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أكد النجم أحمد رزق أنه يحضر حاليًا لبدأ تصوير مسلسله الجديد «لام شمسية» الذي يجمعه بالنجمة منى زكي، ضمن المارثون الرمضاني 2022، قائلًا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن العمل مختلف ويقدم من خلاله نفسه في منطقة وكاركتر جديد عليه فيه تحدي خاص، من تأليف الكاتبة مريم نعوم، اخراج كريم الشناوي، والمقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهده بداية ديسمبر المقبل.

ومسلسل «لام شمسية» من بطولة منى زكي وإياد نصار وأحمد رزق، وجاري اختيار باقي الأبطال، ومن إخراج كريم الشناوي.

معروف أن «رزق» يعرض له حاليًا فيلم «200 جنيه»، الذي يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كلا من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

المصرى اليوم

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