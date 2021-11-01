محمد رمضان : انتظروني في حفل تاريخي بالسعودية الليلة

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يواصل الفنان محمد رمضان التحضيرات الأولية الخاصة بمسلسله الجديد والتقى مؤخرًا المخرج محمد ياسين لمناقشة بعد التفاصيل الخاصة بالشخصية والحكاية بمشاركة النجمة دينا الشربيني المقرر أن تتقاسم معه البطولة.

وأضاف «رمضان» في تصريحات لبرنامج«The insider بالعربي» انه فخور بالتعامل مع محمد ياسين الذي وصفه بأنه على قدر المسؤولية، وأشار إلى مسلسله «بأيد أمينة» ولهذا لا يتابع عن كثب تفاصيل العمل عليه قائلاً «مش بعمل اللي كنت بسويه كل سنة».

وأكد رمضان أنه يحضر لعدة حفلات من المقرر أن يحييها على مدار العشرين يوماً المقبلين ضمن موسم الرياض بدءًا من حفل الليلة قائلًا انه تاريخي ومسؤولية كبيرة تقع على عاتقه كون الحفل سيكون أول حفل لهذا العام ويتزامن مع افتتاح البولفارد وأيضاً افتتاح مسرح محمد عبده ولهذا يشعر بحجم خطورة هذا الحفل وحجمه وتمنى رمضان أن يكون الليلة عند حسن ظن المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه والجمهور السعودي.