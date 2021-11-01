رئيس جامعة المنيا يتفقد برنامج «تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، الاثنين، انتظام الدراسة ببرنامج البكالوريوس في العلوم والتربية «تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM» باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية، وذلك بقاعاته التعليمية الذكية الجديدة، المعدة خصيصًا لتلائم طبيعة الدراسة بالبرنامج، بما يساهم في إعداد خريج متخصص للعمل بمدارس المتفوقين للمرحلة الثانوية STEM، واللغات، والتجريبية، والخاصة، والحكومية.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عيد عبدالواحد عميد كلية التربية، والدكتور إدريس سلطان الهدهودي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبدالعظيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا على ماهر منسق البرنامج، والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، والأستاذ عبدالناصر حسان أمين الجامعة المساعد.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، للطلاب أن البرنامج يعد من البرامج الجديدة الواعد التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أنه يساهم في إعداد مقرراته الدراسية نخبة من الأساتذة الكبار بالجامعة، بما يعزز من قدرات الطلاب نحو كل جديد لمتطلبات سوق العمل، والتطور في العلوم التكنولوجية، ووظائف المستقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور عيد عبدالواحد، أن البرنامج يشمل 5 تخصصات تضم: الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجي، والجيولوجيا، والرياضيات، مضيفاً أنه لأول مرة يشارك في التدريس به أساتذة من كليات العلوم، والهندسة، والتربية النوعية، إلى جانب الشراكة مع الجانب الأمريكي بنقاشات تدريسية مباشرة عن بعد.