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مدرب الأسبق: الفريق أفضل بدون صفقات جديدة.. وزيزو الأفضل

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مدرب الزمالك الأسبق: الفريق أفضل بدون صفقات جديدة.. وزيزو الأفضل مدرب الأسبق: الفريق أفضل بدون صفقات جديدة.. وزيزو الأفضل

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قال طارق يحيى، لاعب ومدرب الأسبق، إن الزمالك بدون تدعيمات يسير بصورة جيدة خلال الموسم الجاري، فيما يعتبر الأربعة لاعبين العائدين من الإعارة صفقات جديدة.

وأضاف طارق يحيى :«يُحسب للزمالك خلال الموسم الجاري عدم اهتزاز شباكه بالأهداف، فالدفاع متماسك والنتائج تدل على ذلك ولكن مع المرتدات سيكون هناك مساحات خلفك خاصة وإذا امتلك المنافس لاعبين يمتازون بالسرعة».

وأتم يحيى تصريحاته بقوله:«في كل مباراة تُسجل أهداف ولكن يبقى أحمد سيد (زيزو) هو العامل المشترك المهم في المباريات الماضية، زيزو وبنشرقي يُمثلا قوة هجومية بجانب أوباما ومصطفى فتحي والجانب الدفاعي بخير».

المصرى اليوم

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