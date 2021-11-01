أخبار عاجلة

إزالة ودهان وصيانة.. رفع 270 ألف م3 مخلفات هدم وبناء بتبوك "صور" -
"تعليم سراة عبيدة" يحتفي بالذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين -
"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة -
رئيس جامعة جازان: في ذكرى البيعة نحتفي ببناء الإنسان وازدهار الوطن -
إغلاق ثلاث منشآت وضبط 71 مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية -
التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه -
ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور -
«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا -
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي -
«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مروّع.. لحظة إلقاء شخص قنبلة مولوتوف في متجر بنيويورك

Print
فيديو مروّع.. لحظة إلقاء شخص قنبلة مولوتوف في متجر بنيويورك مروّع.. لحظة إلقاء شخص قنبلة مولوتوف في متجر بنيويورك
حاول إلقاء قنبلة أخرى.. وهذا ما حدث له

فيديو مروّع.. لحظة إلقاء شخص قنبلة مولوتوف في متجر بنيويورك

كشف مرعب لحظة قيام شخص بإلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في نيويورك؛ ما تسبّب في حريق ضخم، وهروب رواد المتجر منه.

وحسب "أيه بي سي" ، ألقت قوات الإطفاء والشرطة في نيويورك القبض على مشتبه فيه بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في منطقة بروكلين.

والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو أظهر شخصاً وهو يفتح باب المتجر ويلقي بقنبلة مولوتوف في الداخل، فيشتعل المتجر فجأة ويهرع العاملون ورواد المتجر هرباً للنجاة بحياتهم، ولدى محاولة الجاني إلقاء قنبلة أخرى، تصدّى له شاب وأرغمه على إلقائها خارج المتجر، ولحظتها فرّ المتهم بينما كان يحاول الشاب إطفاء الحريق.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه تمّ اعتقال المشتبه فيه واسمه جويل مانغل (38 عاماً)، بسبب استخدامه قنابل حارقة، التي تُعرف بشكل شائع باسم "قنابل مولوتوف" والتي أسفرت عن تلف وتدمير مخزن مواد غذائية في بروكلين يقع في 496 شارع نوستراند، في 30 أكتوبر 2021.

وأشارت قوات الإطفاء إلى أنها استجابت على الفور لبلاغ حول وقوع حريق في المتجر في الساعة السابعة والنصف، صباح الأحد، وأنها وفرت المساعدة الطبية لشخصٍ أُصيب بجروح بسيطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد هذا الفيديو.. هل تؤخر شحن حقائبك على الطائرة؟

بعد هذا الفيديو.. هل تؤخر شحن حقائبك على الطائرة؟

فيديو.. ترَك الانتشار الأمني ليفحط بمدرعته في شوارع بغداد

فيديو.. ترَك الانتشار الأمني ليفحط بمدرعته في شوارع بغداد

بعد اعتذاره.. تامر حسني يفاجئ عروسين في لوس أنجلوس (فيديو)

بعد اعتذاره.. تامر حسني يفاجئ عروسين في لوس أنجلوس (فيديو)

البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية