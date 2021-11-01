"سعود الطبية": إجراء أكثر من 161 ألف تصوير طبي خلال 9 أشهر

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فحوصات الرنين المغناطيسي بلغت 9288 والأشعة المقطعية قرابة 3 آلاف

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التصوير الطبي عن إجراء أكثر من 161 ألف تصوير طبي خلال الأشهر التسعة الماضية، إضافة إلى تشغيل جهازَي أشعة مقطعية جديدة أُجرِيَ من خلالهما فحوصات متقدمة جداً للقلب، والنجاح في عمل فحوصات متقدمة بالأشعة المقطعية كفحوصات القلب والأطفال وغيرها من الفحوصات المتقدمة، وبجودة عالية، وباستخدام أقل كمية من الإشعاع لحماية المرضى من خطرها.

وأشار مدير إدارة التصوير الطبي الدكتور مازن أبو ناصف، إلى أن الفحوصات تمّت عبر الأجهزة: السينية والصوتية، والطبقي والمحوري، والرنين المغناطيسي، والتصوير النووي، وتصوير الثدي والتنظيري منخفضة الشعاع، وتصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة، مبينًا أن فحوصات الرنين المغناطيسي بلغت نحو 9288، والأشعة المقطعية قرابة 3 آلاف تصوير، والأشعة الصوتية للكبار 8526، وقرابة 4 آلاف للصغار، لافتًا النظر إلى أن أشعة تصوير الثدي بلغت أكثر من 3 آلاف تصوير، في حين بلغ نصيب الأشعة التداخلية 3383، وقرابة ألفَي تصوير للطب النووي، و102 ألف للأشعة العامة والفلوروسكوبي.