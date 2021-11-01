نبيلة عبيد توجه رسالة مفاجئة لـ جومانا مراد (تعرف على التفاصيل)

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حرصت الفنانة نبيلة عبيد على توجيه رسالة شكر للفنانة جومانا مراد، وذلك بسبب تصريحاتها الأخيرة ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي د. عمرو الليثي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «عبيد» صورة للفنانة چومانة مراد وعلقت عليها: «وأنا بحبك جدا وبحب طيبتك ونبل أخلاقك».

وكانت جومانا مراد قد صرحت بان نادية الجندى ونبيلة عبيد هوانم وتاريخ فني كبير، وأشارت بانهم وقفوا بجانبي في قرار الابتعاد عن الفن لفترة حتي أعود لحياتي الخاصة وبعد ذلك من الممكن ان اعود إلى الفن وهذا ما حدث .

وأضافت جومانا ان سبب اعتزالها المؤقت هيا انها رأت نجوم كثيرين عاشوا حياة النجومية ولكن في النهاية عاشوا في وحدة ولذلك كنت حريصة على ان تكون لدي عائلة قبل فوات الاوان .

يذكر أن الفنانة جومانا مراد قد تصدرت محركات البحث على جوجل بعد أن حلت ضيفة ببرنامج

«واحد من الناس» مع الإعلامي د.عمرو الليثي، حيث أدلت بالعديد من التصريحات المثيرة عن حياتها الشخصية ومنها «أنها فكرت في الانتحار وندمانة على فيلم «لحظات أنوثة» ويسرا اعادتنى للدراما المصرية، وانها تعشق الفن وابتعدت خوفا من الوحدة».

وتابعت انها لا استطيع الابتعاد عن الفن ولكن أخذت استراحة حتي ارتب حياتي وانظر إلى حياتي الخاصة قليلا، وحرصت على الزواج وان يكون لدي عائلة حتي لا اكون وحيدة .

وأضافت جومانا خلال لقاءها ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة، أن زوجى يقف بجانبي ويحترمني، وعندما قررت الابتعاد قام الكثير بإللقاء اللوم عليا .

وتابعت جومانا أنه صعب جدا ان تبعد عن مهنة التمثيل والفن ولكني أصريت أن التفت إلى حياتي الخاصة وزوجي، وزوجي لم يكن يريد أن ابتعد، ويجب أن ناخد وقت استراحة حتي نقيم حياتنا ولا يضيع الوقت مننا وأشعر أنني الآن اكثر نضجا.

جومانه مراد: يسرا لها الفضل على في عودتي مرة أخرى للدراما

قالت النجمة جومانا مراد انا من النوع الذي ينتقد نفسه بشدة واخاف من أي خطوة دون دراستها، واخشى ان أعود بشكل اقل من السابق ولذلك كنت حريصة على العودة بشكل أفضل .

وأضافت ان الفنانة يسرا كانت لها الفضل على في العودة مرة أخرى إلى الدراما المصرية ووقفت بجانبي وشجعني، وسعدت أن أعود مع النجمة يسرا في مسلسل«خيانة عهد»، والحمد لله نجحت بشكل كبير وأحببت الشخصية جدا .

و تابعت ان هناك مشهد خاص بالنسبة لي بيني وبين يسرا عندما قالت لي انها اعطتني سم وكان «ماستر سين» ومن أهم المشاهد التي قدمتها .

وأشارت إلى كانت تلعب جمباز وهي صغيرة وكنت اصعد على سطح العمارة واهرب من والدي وجيراني خافوا عليا وكنت جريئة ومغامرة جدا .

و اضافت انها مرت بقصة حب بريئة وهو شاب أراد الزواج مني ولكن اترفض اكثر من مرة ثم تزوج من صديقتي .

وتابعت جومانا حصل لى موقف طريف مع والدي ان والدي تركني في محل خاص به وعندما عاد وجدني بعت البضاعة بربع الثمن وكانت صدمة بالنسبة له وهو عمره ما ضربنى لكنى والدتى هي اللى ممكن تضرب .

وأوضحت جومانا مراد ان مشهد وفاة صديقتي اثر في بشدة وتوفيت نتيجة حادث ارهابي وكان يوم جمعة وكانت تساعد الأطفال وقام الارهابيون بالاختباء في المدرسة وأطلقوا عليها الرصاص وتأثرت بشدة .

واضافت: أنا عاطفية جدا وبتقمص الأفلام، وفكرت في الانتحار وانا دلوعة جدا واخدت قرصين ووالدي قاموا بمعتابتي بشدة على ذلك .

جومانه مراد: نادية الجندى و نبيلة عبيد وقفوا بجانبي في قرار الابتعاد عن الفن - صورة أرشيفية



وعن تجربة الأمومة قالت جومانا: انجبت في الشهر السابع واحب العب مع اطفالي واقبلهم واغمرهم بالعطف والحب، واحرص على ان اهتم باولادي واخد بالي منهم، وجدتي أحسنت تربيتي واتمني ان افعل نفس الشيء مع أولادي .

وعن الإنجاب قالت جومانا انها كانت مسافرة إلى امريكا وتعبت بشدة في الطائرة وعندما وصلت إلى امريكا انجبت واولادي اخذوا الجنسية الأمريكية .

واشارت إلى اننى عندما عدت إلى التمثيل كنت مشتاقة إلى الكاميرا ولم اكن اريد ان اسمع كلمة «ستوب» واندمجت في التمثيل مع اول مشهد لي

واضافت انني قدمت أفلام كباريه والفرح وكف القمر والحفلة ومشواري في الفن ليس كبير ولكني حرصت على اختيار الافلام والادوار بعناية .

واشارت إلى انها ندمت على المشاركة في فيلم «لحظات انوثة»ولكني كنت صغيرة وليس لدي خبرة ولا اريد ان اقول ندمت بمعناها الحرفي ولكني كنت صغيرة، وعن أفضل الأعمال ونجاحها أشادت بتجربة مسلسل «مطلوب رجال» نجح بشدة وكنت اعتقد ان نسب مشاهدته ستكون قليلة ولكن نجح بشدة .