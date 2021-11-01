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الحياة دراما وcbc دراما يعرضان حفل افتتاح الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

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الحياة دراما وcbc دراما يعرضان حفل افتتاح الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية الحياة دراما وcbc دراما يعرضان حفل افتتاح الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية

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تنطلق فعاليات الدورة ال 30 لمهرجان الموسيقى العربية، اليوم الأثنين، ويتم اذاعة الحفل على الهواء مباشرة، عبر شاشة قناتي cbc دراما والحياة دراما، الحفل الذي يشهد تكريم الموسيقار الراحل عبده داغر، الموسيقار جمال سلامة، على خشبة مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تشارك في الحفل وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا ويتضمن الحفل مختارات من مؤلفات الموسيقار عبده داغر والموسيقار جمال سلامة، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وتقدم الفنانة إيناس عبدالدايم صوليست فلوت، بمشاركة صوليست كمان الفنان حسن شرارة، والفنان أحمد إبراهيم، ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، بقيادة المايسترو ناير ناجي.

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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