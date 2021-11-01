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نجم السابق: مستوى طاهر محمد طاهر مع الأهلي «لغز»

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نجم الزمالك السابق: مستوى طاهر محمد طاهر مع الأهلي «لغز» نجم السابق: مستوى طاهر محمد طاهر مع الأهلي «لغز»

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أكد كريم ذكري، مدافع والمصري البورسعيدي السابق، أن طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يظهر حتى الأن بالمستوى المنتظر منه مع الفريق الأحمر.

وقال كريم ذكري، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«طاهر محمد طاهر، لغز كبير، اللاعب حتى الآن لم يظهر ربع امكانياته الحقيقية، مستواه مع المقاولون العرب كان أفضل من ذلك بكثير»، مضيفًا :«من الوارد، أن يحصل اللاعب على وقت لكي يتأقلم على اللعب للأهلي أو الزمالك، ولكن ليس هذه المدة الكبيرة».

وأضاف :«طاهر،حظه سيئ، عندما انتقل إلى الأهلي تعرض لاصابات كثيرة من الممكن أن تكون أثرت على مستواه الفني»، مضيفًا :«طاهر، حصل عى فرصته مع القلعة الحمراء، ولكنه لم يستغلها حيث كان بعيدًا عن مستواه، ومن الصعب ان تتكرر الفرصة مرة أخرى».

المصرى اليوم

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