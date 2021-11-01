مدرب بيراميدز: اللاعبون هدفهم الفوز هذا الموسم.. وجلال احتوى رمضان صبحي

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أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن لاعبو الفريق السماوي، هدفهن الفوز ببطولة هذا الموسم.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية :«لاعبو بيراميدز، يسعون إلى تحقيق بطوله هذا الموسم في ظل الامكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادى سواء من الناحية الفنية أو الإدارية».

وأشار إلى أنه تم احتواء رمضان صبحي، جناح الفريق والاستقرار مع النادي والمشاركة في المباريات بشكل جيد والمساهمه في تحقيق الفوز، مؤكدًا أن إيهاب جلال المدير الفنى، قام بالحديث مع اللاعب ومساعدة في تجاوز الازمات الأخيرة.

يُذكر أن بيراميدز حقق الفوز على فاركو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد،على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.