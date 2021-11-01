«بهججة» تحيي حفلا بساقية الصاوي الجمعة

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تستعد ساقية الصاوي لاستقبال حفل موسيقي جديد لفريق «بهججة»، الجمعة، 5 نوفمبر، ويقدمون خلاله مشروعهم الجديد بهججة مايك، بمشاركة مواهب غنائية جديدة تم الانتهاء من تدريبهم على مدار شهرين في ورشة فنية مجانية في الغناء الكوميدي.

‎يحقق هذا الحفل الختامي هدف المشروع بإتاحة الفرصة للمشاركات لتقديم أنفسهن كمغنّيّات لأوّل مرّة، بأسلوب بهججة، حيث يقدّمن أغاني بهججة ويشاركن الفرقة في إحياء هذا الحفل. تقدّم الفرقة كذلك أغانى جديدة، أولاها أغنية من كلمات الشاعر خليل عز الدين، تشرح طريقة بهججة في تحضير الكراش crush في البيت، وأغنية أخرى نادرة للمطرب الشعبي المفضّل للفرقة محمود شكوكو.

‎يشارك في الحفل مع فرقة بهججة كل من آية شوشة، إيمان عادل، بسمة عبدالله، جنة أسامة، حنان عمر، روز فايز، ماريا صدقي، ملك محمد فاروق، ميادة حسين، ونادين عامر.

‎«بهججة» فرقة موسيقية نسائية كوميدية، تأسست عام 2015 وتقع على الحدود بين الموسيقى وفن الأداء، تضم 5 فنانات و7 موسيقيين، وتسعى لإحياء القالب الكوميدي الموسيقي الغنائي المصري «المونولوج» وتقديم أغان معاصرة خفيفة وفكاهية جديدة ترتبط بالواقع المصري والحياة اليومية بالقاهرة.