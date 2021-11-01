أخبار عاجلة

التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه -
ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور -
«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا -
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي -
«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي -
شيخ الأزهر: «بيت العائلة» وُلد من رحم تحديات بالغة وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم -
إزالة 82 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمراكز المنيا -
«الصحة العالمية» تُحدد 7 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا (تعرف عليها) -
تغيرت حياتها.. فتاة أسترالية تصبح مليونيرة بسبب لقاح كورونا -
8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مياه أسيوط» تعلن استهداف تطوير البنية التحتية لـ 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية

Print
«مياه أسيوط» تعلن استهداف تطوير البنية التحتية لـ 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية «مياه أسيوط» تعلن استهداف تطوير البنية التحتية لـ 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعاتها الدورية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية للمشروعات القائمة بمبادرة حياة كريمة الرئاسية والتى تسعي إلى تحسين مستوى المعيشة للقرى الأكثر احتياجاً بكافة أرجاء المجتمع المصرى، بحضور لواء ا .ح مهندس هشام درة محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومجموعة من استشاري المشروعات وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية والتي ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

وأكد «درة» أهمية الإلتزام بالجدول الزمنى ووضع برامج العمل مدعمة بالمواعيد والمقايسات الخاصة بنهو الاعمال التنفيذية للمشروعات من أعمال التوسعات وتذليل العقبات وبمتابعته ومروره الدائم على المشروع.

وقال أنه تم إنشاء مقر للمشروعات وعمل خطة للمرور الدوري على المشروعات، موجها بضرورة الإلتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصاً على سلامة القائمين بالعمل والسادة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه

التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور

«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا

«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي