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رغم تحذيره لها.. شاهد كيف تسبّبت طفلة في إحراج أردوغان

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رغم تحذيره لها.. شاهد كيف تسبّبت طفلة في إحراج أردوغان رغم تحذيره لها.. شاهد كيف تسبّبت طفلة في إحراج أردوغان
هذا ما فعله المسؤولون عن الفاعلية

رغم تحذيره لها.. شاهد كيف تسبّبت طفلة في إحراج أردوغان

رغم تحذيره لها، لكن طفلة تركية تسبّبت في إحراجٍ شديدٍ للرئيس رجب طيب أردوغان؛ عدة مرات على الملأ، لدى قيامه بقص شريط افتتاح حديقة الأمة في مركز أتاتورك الثقافي في أنقرة.

وانتشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظات محرجة لأردوغان؛ في مشهدٍ كوميدي يظهر إصرار الطفلة على قص شريط الافتتاح قبل لحظة الافتتاح نفسها، رغم تنبيه أردوغان لها بعدم الاستعجال والانتظار حتى يأخذ زمام الأمور، حسب موقع " اليوم".

ووسط إصرار الطفلة على قص الشريط، رفع المسؤولون عن الفعالية الشريط فوق مستوى يدها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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