أخبار عاجلة

التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه -
ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور -
«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا -
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي -
«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي -
شيخ الأزهر: «بيت العائلة» وُلد من رحم تحديات بالغة وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم -
إزالة 82 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمراكز المنيا -
«الصحة العالمية» تُحدد 7 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا (تعرف عليها) -
تغيرت حياتها.. فتاة أسترالية تصبح مليونيرة بسبب لقاح كورونا -
8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هبوط النفط.. وبرنت عند 83.44 دولار للبرميل

Print
هبوط أسعار النفط.. وبرنت عند 83.44 دولار للبرميل هبوط النفط.. وبرنت عند 83.44 دولار للبرميل
هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5%

هبوط أسعار النفط.. وبرنت عند 83.44 دولار للبرميل

تراجعت النفط خلال تعاملات الإثنين بعدما قررت الصين سحب جزءٍ من مخزونات البنزين والديزل لتعزيز المعروض، وفي ترقب اجتماع "أوبك+" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأكّدت الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطات الإستراتيجية في الصين، أنها اتجهت لسحب جزءٍ من مخزونات البنزين والديزل لزيادة المعروض ودعم استقرار الأسعار.

وفي سياقٍ منفصلٍ، طالب الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ الدول الرئيسة المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين، بزيادة الإنتاج لضمان تعافٍ اقتصادي عالمي أقوى.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" في الرابع من نوفمبر اجتماعاً لتقييم سياسة الإنتاج الحالية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.3% إلى 83.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% عند 83.15 دولار للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

«إحنا داخلين على موجة تضخمية».. عمرو أديب يُعلن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

«إحنا داخلين على موجة تضخمية».. عمرو أديب يُعلن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

«الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم قريبًا

«الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم قريبًا