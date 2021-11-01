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التحول نحو اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة.. تعرف على اهداف «التخطيط العام» بعد الموافقة عليه
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:04 مساءً
ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:04 مساءً
«صحة الشرقية» تناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطبية للحصول على لقاح كورونا
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
«الصحة العالمية» عن متحور «هيهي» الجديد: شائعة من وسائل التواصل الاجتماعي
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
شيخ الأزهر: «بيت العائلة» وُلد من رحم تحديات بالغة وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
إزالة 82 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمراكز المنيا
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
«الصحة العالمية» تُحدد 7 طرق لمنع انتشار فيروس كورونا (تعرف عليها)
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
تغيرت حياتها.. فتاة أسترالية تصبح مليونيرة بسبب لقاح كورونا
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:03 مساءً
8 خطوات لتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 12:56 مساءً
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فيديو اليوم السابع
سعد الصغير يكشف تفاصيل دعمه لحالة إنسانية ويشكر وزيرة التضامن
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فيديو اليوم السابع
الاثنين 01 نوفمبر 2021 09:55 صباحاً
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