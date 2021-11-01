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"الحبوب" ترسي الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام

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"الحبوب" ترسي الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام "الحبوب" ترسي الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام
تأتي في إطار تلبية الاحتياجات والحفاظ على المخزون الإستراتيجي

أتمّت المؤسسة إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (1,268,000) طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة (يناير – أبريل 2022م) بواقع (20) باخرة موزعة على (8) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (509) آلاف طن، وعدد (6) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (384) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (320) ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن، وأفاد بأنه تمت دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (13) شركة للمنافسة وتمّت الترسية على العروض الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة السادسة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (3.4) مليون طن قمح مستورد، فيما تم شراء نحو (576) ألف طن قمح محلي من المزارعين لهذا الموسم؛ لتبلغ بذلك مشتريات المؤسسة من القمح هذا العام نحو (4) ملايين طن، منها نحو (1.3) مليون طن سيتم توريدها -بمشيئة الله- خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي القادم، الذي يتزامن مع انتهاء فترة توريدها مع بداية موسم شراء القمح المحلي للموسم الجديد 2022م.

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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