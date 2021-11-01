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"ميتا فيسبوك" تُبرم أولى صفقات الاستحواذ في طريقها للواقع الافتراضي

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"ميتا فيسبوك" تُبرم أولى صفقات الاستحواذ في طريقها للواقع الافتراضي "ميتا فيسبوك" تُبرم أولى صفقات الاستحواذ في طريقها للواقع الافتراضي

أبرمت شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقاً، أولى صفقات الاستحواذ في طريقها لتطوير تقنيات الواقع الافتراضي الجديدة.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "ميتا" أبرمت صفقة استحواذ لتطبيق "سوبر ناتشيورال" المتخصّص في تقنيات الواقع الافتراضي للياقة البدنية.

ويتميّز تطبيق اللياقة البدنية الجديدة، بتقديمه تدريبات واقعية لمرضى القلب والأمراض المزمنة الأخرى، وحقّق شهرة عالية في الآونة الأخيرة.

ولم تعلن "ميتا" أو التطبيق عن القيمة المادية لصفقة الاستحواذ الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لتطبيق "سوبر ناتشيورال"، كريس ميلك: "نحن متحمسون لشراكتنا مع ميتا، لأنها تعني بالنسبة لنا مزيداً من الموارد للتوسع وتقديم مزيدٍ من الموسيقى وطرق أكثر إبداعاً للتمارين الرياضية ومزيدٍ من الميزات والتجارب الاجتماعية".

وتابع ميلك بقولك "بالطبع سنستمر في إطلاق تمارين جديدة كل يوم".

ولفتت "ميتا" إلى أن الطاقم الحالي من المدربين ومصمّمي الرقصات والمديرين في تطبيق "سوبر ناتشيورال" سيظلون في مناصبهم، ضمن قسم "ميتا للواقع الافتراضي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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