محامي يثبت تنازله عن الترافع في قضية طلاق : موكلتي مفترية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واقعة طريفة وغريبة شهدتها محكمة الأسرة بالجيزة عندما وقف محامي أمام هيئة المحكمة يثبت تراجعه عن الترافع عن موكلته في دعوي الطلاق التي أقامتها ضد زوجها وقالت فيها انه يسئ معاملتها ويسبها وإعتاد ضربها أمام أبنائها، وطلب المحامي سحب التوكيل الذي حررته له ازوجة مقيمة الدعوي من المحكمة، وقال أن إدعاءاتها ضد زوها كاذبة, وأنه هي التي تهمله وتسئ معاملته بل وتتعدي عليه بالسب والشتم و«أنا شوفت ده بعيني»- على حد قول المحامي امام المحكمة.

تفاصيل الدعوي التي أقامتها الزوجة تضمنت طلب الحكم بتطليقها للضرر لإستحالة العشرة بينها وزوجها الذي يعمل محاسباً بإحدي شركات المقاولات، كما قالت الزوجة في الدعوي أنها أنجبت منه 3 أبناء أصغرهم 8 سنوات والأكبر 13 سنة، لكنها لم تعد تتحمل إستكمال حياتها مع زوجها بسبب إهانته المستمرة لها , بل تعديه عليها بالضرب أكثر من مرة في خلافاتهما وأمام أطفالها.

بعد جلستين من نظر الدعوي أمام المحكمة فوجئ القاضي بالمحامي الموكل من الزوجة المدعية يطلب إثبات تراجعه عن الترافع عنها وسحب التوكيل الخاص بالزوجة، وقال: أنا شوفت بعيني في مكتبي عكس الكلام اللي قالته موكلتي في دعواها واللي أنا بنفسي كتبته على لسانها. زوجها طلب مني إجراء جلسة صلح في مكتبي بعد إقامة الدعوي وقال لي نصاً «اللي هي عاوزاه نشوف طلباتها إيه ونخرج بالمعروف». وعندما حددت موعد للمقابلة بحضور الزوجين، فوجئت ثناء حديثنا عن الصلح أو حتي الطلاق بالتراضي, بالزوجة تصرخ في وجه زوجها وتنهال عليه بالسب والشتم بل وتعايره بأنها كانت تنفق عليه أثناء مروره بضائقة مالية, في حين لم ينطق الزوج بكلمة واحدة, وفضل الإنصراف في هدوء بعد إستئذانه لي> لأتأكد أن هذه الزوجة «مفترية» وتدعي كذباً ضد زوجها.

وأضاف المحامي تصرف الزوج والزوجة هو ما دفعني للإنسحاب من الترافع عن موكلتي وإثبات ذلك أمام المحكمة ليرتاح ضميري بعد ما رأيته وسمعته من كلا الطرفين.