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استقرت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين في السوق المحلية مع بداية شهر نوفمبر، بعد موجة تحركات عنيفة شهدتها الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.

ولم تتخذ أي من شركات الحديد أو الاسمنت قرارات رسمية باجراء زيادات على سعر البيع لتوعيض ارتفاع التكلفة المتوقعة بعد قرار الحكومة الجمعة الماضية زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من بينها مصانع الحديد والاسمنت من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.

وقالت مصادر بالسوق ان الشركات تعيد دراسات سياساتها التسعيرية المستقبلية في ضوء الزيادات المتوقعة في تكلفة الإنتاج وقدرة السوق على الاستجابة لتلك الزيادة دون التأثير على المبيعات.

وشهدت أسعار بيع الحديد خلال الأسبوعين الماضيين زيادات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الخامات العالمية، فيما تشير النشرة الأسبوعية لأسعار المعادن إلى توقف وتيرة الصعود في أسعار الخامات في البورصات العالمية أمس لتسجل أسعار الخردة انخفاضا هامشيا بقيمة 2 دولار فقط مسجلة 503 دولار للطن، وتراجع سعر خام الحديد أيضا بقيمة 2 دولار أيضا مسجلا 117 دولار للطن، اما سعر البليت فقد تراجع بقيمة طفيفة جدا ليسجل 720 دولار للطن في المتوسط.

ويري محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، ان تراجع خامات التصنيع يساعد المصانع على امتصاص أي زيادات قد تطرأ على التكلفة بفعل زيادة أسعار الغاز دون الحاجة لتمرير تلك الزيادة إلى المستهلكين بما يساعد على استقرار المبيعات.

ولجأت مصانع الحديد المصرية خلال الأسبوعين الماضين إلى تمرير زيادات في الأسعار بيع الحديد بلغ متوسطها 1000 جنيه في الطن لمواكبة الزيادات في الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج.

و يعد سعر الغاز الطبيعي مكون مهم في تكلفة انتاج سلعتي حديد التسليح والاسمنت باعتبارهما من الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما تعتمد اغلب مصانع الاسمنت على الغاز الطبيعي في الإنتاج بعد تحولها عن استخدام الفحم السنوات الماضية.

وبلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 15 ألفا و250 جنيها للطن، شاملا الضريبة، مقابل 14.30 ألف جنيه سابقا، ويصل سعر البيع للمستهلك في بعض المناطق إلى 15.600 ألف جنيه للطن أو 16 الف، كما بلغ متوسط سعر بيع الاسمنت 1050 وحتي 1200 جنيه للطن.

وتعد أسعار الحديد والإسمنت، أحد المؤشرات الأساسية في السوق، إذ شهدت تطورات مختلفة خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجاري، متأثرة بمستويات الأسعار العالمية والتي اتجهت إلى الزيادة، ثم تلاها انخفاض لترتفع مجددًا، وإن كانت بمستويات أقل من السابقة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار، إذ كانت أسعار الحديد شهدت تغيرات وزيادات عديدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بتحركات الأسعار العالمية.

وتقدم المصري اليوم في التقرير التالي خدمة اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر .

أسعار الحديد اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021:

1- اسعار الحديد بشاي 15.35 ألف جنيه للطن.

2- أسعار الحديد المراكبي للصلب 15.35 ألف جنيه للطن.

3- أسعار حديد الجارحي 15.25 ألف جنيه للطن.

4- أسعار الحديد الجيوشي للصلب 15 ألف جنيه للطن.

5- أسعار الحديد عز 15 ألف جنيه للطن.

6- أسعار الحديد السويس للصلب 14.9 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ا نوفمبر 2021:

1- سعر أسمنت النصر 1055 جنيها للطن.

2- سعر أسمنت لافارج «المخصوص» 1060 جنيه للطن.

3- أسمنت وادي النيل 1040 جنيه للطن.

4- سعر أسمنت حلوان 1065 جنيه للطن.

5- سعر مصر للأسمنت قنا 1030 جنيه للطن.

6- سعر اسمنت السويدي 1125 جنيه للطن.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2022.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًّا وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.