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حارس البنك محمود الزنفلي يتحدث عن هدف الأهلي

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حارس البنك محمود الزنفلي يتحدث عن هدف الأهلي حارس البنك محمود الزنفلي يتحدث عن هدف الأهلي

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قال محمود الزنفلي، حارس مرمى البنك الأهلي، إن الهدف الذي أسكنه محمد شريف مهاجم الأهلي، في مرماه، بسبب أن الكرة ارتطمت في يده في الوقت الذي سقط فيه أرضًا ليفشل في إبعادها عن الشباك.

وأضاف الزنفلي، في تصريحات تليفزيونية، أن البنك الأهلي ذاكر الأهلي جيدًا، وأغلق المساحات أمام لاعبيه الأجانب الذين يعتمدون على السرعات واستغلال الكرات من خلف المدافعين.

وأشار إلى أن فريقه خاض المباراة على أمل خطف هجمة مرتدة، على عكس الأهلي الذي لعب كرات عرضية عديدة عانى منها طوال المباراة، موضخًا أن التوفيق لم يحالف فريقه على الرغم من أنه كان ندًا قويًا للأهلي.

واختتم تصريحاته أن البنك الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية، أمام الأهلي، ولعب بصلابة دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن التوفيق حالف الأهلي.

المصرى اليوم

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