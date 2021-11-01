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اندلاع حريق بعزبة طه السبع في مدينة المنيا دون خسائر بشرية

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اندلاع حريق بعزبة طه السبع في مدينة المنيا دون خسائر بشرية اندلاع حريق بعزبة طه السبع في مدينة المنيا دون خسائر بشرية

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اندلع حريق بمحل صيانة أجهزة كهربائية ووحدة سكنية بعزبة طه السبع بمدينة المنيا، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة باندلاع حريق بعزبة طه السبع بمدينة المنيا.

انتقل فريق الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتبين نشوب الحريق بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية، ووحدة سكنية، نتيجة ماس كهربائي.

تم إخماد الحريق، دون أضرار بشرية، بينما تسبب في خسائر مادية تتعلق بمحتويات المحل والوحدة السكنية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

المصرى اليوم

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