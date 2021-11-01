أخبار عاجلة

ميار شريف تتقدم للمركز الـ61 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس -
النحاس يذاكر القمة قبل مواجهة الأهلي -
طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك -
بلماضي: بونجاح يقترب من برشلونة بطلب من تشافي -
«ربنا عوضني».. حكم القمة تعليقاً على تركه الشرطة من أجل التحكيم -
محمد مكي مديرًا فنيًا لحرس الحدود -
المرور تواصل حملاتها على الطرق والكبارى وتضبط الفين مخالفة -
عماد متعب: «لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك» -
إنشاء محطة مياه الطود الجديدة بطاقة 10 آلاف متر مكعب/ اليوم جنوب الأقصر -
رئيس «الشيوخ» يرفع الجلسة إلى 21 نوفمبر الجاري بعد الموافقة النهائية على «التخطيط العام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الصحة»: تسجيل 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

Print
«الصحة»: تسجيل 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة «الصحة»: تسجيل 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 644 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 278267 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 933 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 331017 من ضمنهم 278267 حالة تم شفاؤها، و18651 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

البنك الدولي يُشيد بتعامل مصر مع «كورونا» وقدرة الاقتصاد على التعافي

البنك الدولي يُشيد بتعامل مصر مع «كورونا» وقدرة الاقتصاد على التعافي

هاني سعيد: «إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز وسيكون من أهم لاعبي مصر»

هاني سعيد: «إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز وسيكون من أهم لاعبي مصر»