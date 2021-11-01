تطور في واقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى.. وقرار جديد من جهات التحقيق

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قررت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الاثنين، احتجاز 3 من المتهمين بـ التحرش اللفظي بإشارات بذيئة بابنة الفنانة نشوى مصطفى، أثناء قيادتها رفقة زوجها واثنين من أصدقائها سيارة ملاكي على طريق كوبري المنصورية- الهرم، لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.

وأنكر المتهمون الـ 3، وهم: «حمدي.ج»، و«عبدالله.إ»، و«محمد.ط»، ما نٌسب إليهم من اتهامات، وقالوا إنهم كانوا يقودون سيارة لوري نقل وحال سيرهم على الطريق حدثت بينهم وبين ابنة نشوى مصطفى، مشادة كلامية بسبب أولوية المرور، وحين شاهدوا الأخيرة تصور سيارتهم بهاتفها المحمول أشار لها أحدهم بإشارة بذيبة بإصبعة.

كانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت عن تعرض ابنتها للتحرش من سيارة نقل أثناء استقلال ابنتها سيارتها على الطريق، مشيرًة إلى قيام مستقلي السيارة بعمل إشارات غير لائقة لها، وتضييق سائق السيارة عليها، مما أصابها بالفزع، وكادت أن تنقلب بالسيارة.

وقالت: «النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضل يزنق عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية»، مضيفة: «وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات سافلة زي ماهو في الصورة كده (نشرت الصورة)، الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».