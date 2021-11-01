شمس الكويتية خلال جولتها بنهر الفرات: «قررت اشتري بيت في العراق»

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شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها بمقطع فيديو، نشرته على حسابها بإنستجرام، رصدت فيه جانباً من جولتها بـ نهر الفرات بـ العراق .

وكتبت الفنانة شمس: «قررت اشتري بيت في العراق.. وين تقترحون على منطقه وبأي محافظة؟؟ المهم يكون على نهر».

وتابعت شمس: «جولتي في نهر الفرات قبل حفلتي في مهرجان بابل الدولى.. العراق جنة.. استمتعت جداً بالرحلة ولو ما كان عندي حفلة كان كملت الجولة في محافظةبابل».

كانت الفنانة شمس شاركت متابعيها قبل ذلك ببوست قائلة: «بانتظاركم حبايبي في ليلة افتتاح مهرجان بابل الدولي بـ العراق في مدينة بابل مهد الحضارات، 28 أكتوبر 2021 وراح تكون ليلة جداً مميزة.. ولي الشرف أكون أول من يفتتح هذا المهرجان الدولي العريق... بكل حب أنتظركم».

يذكر أن الفنانة شمس قدمت خلال مسيرتها الفنية عدداً من الألبومات، منها «حبيب الورد، سبع مرات، مظاهرة نسائية، شمس 2007، جلسات شمس، صباحك خير، شقيت ثوبي».