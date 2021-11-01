أخبار عاجلة

ميار شريف تتقدم للمركز الـ61 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس -
النحاس يذاكر القمة قبل مواجهة الأهلي -
طلائع الجيش يجهز الإسماعيلي لمواجهة الزمالك -
بلماضي: بونجاح يقترب من برشلونة بطلب من تشافي -
«ربنا عوضني».. حكم القمة تعليقاً على تركه الشرطة من أجل التحكيم -
محمد مكي مديرًا فنيًا لحرس الحدود -
المرور تواصل حملاتها على الطرق والكبارى وتضبط الفين مخالفة -
عماد متعب: «لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك» -
إنشاء محطة مياه الطود الجديدة بطاقة 10 آلاف متر مكعب/ اليوم جنوب الأقصر -
رئيس «الشيوخ» يرفع الجلسة إلى 21 نوفمبر الجاري بعد الموافقة النهائية على «التخطيط العام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمس الكويتية خلال جولتها بنهر الفرات: «قررت اشتري بيت في العراق»

Print
شمس الكويتية خلال جولتها بنهر الفرات: «قررت اشتري بيت في العراق» شمس الكويتية خلال جولتها بنهر الفرات: «قررت اشتري بيت في العراق»

لاقتراحات اماكن الخروج

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها بمقطع ، نشرته على حسابها بإنستجرام، رصدت فيه جانباً من جولتها بـ نهر الفرات بـ العراق .

وكتبت الفنانة شمس: «قررت اشتري بيت في العراق.. وين تقترحون على منطقه وبأي محافظة؟؟ المهم يكون على نهر».

وتابعت شمس: «جولتي في نهر الفرات قبل حفلتي في مهرجان بابل الدولى.. العراق جنة.. استمتعت جداً بالرحلة ولو ما كان عندي حفلة كان كملت الجولة في محافظةبابل».

كانت الفنانة شمس شاركت متابعيها قبل ذلك ببوست قائلة: «بانتظاركم حبايبي في ليلة افتتاح مهرجان بابل الدولي بـ العراق في مدينة بابل مهد الحضارات، 28 أكتوبر 2021 وراح تكون ليلة جداً مميزة.. ولي الشرف أكون أول من يفتتح هذا المهرجان الدولي العريق... بكل حب أنتظركم».

يذكر أن الفنانة شمس قدمت خلال مسيرتها الفنية عدداً من الألبومات، منها «حبيب الورد، سبع مرات، مظاهرة نسائية، شمس 2007، جلسات شمس، صباحك خير، شقيت ثوبي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو.. ترَك الانتشار الأمني ليفحط بمدرعته في شوارع بغداد

فيديو.. ترَك الانتشار الأمني ليفحط بمدرعته في شوارع بغداد

بعد اعتذاره.. تامر حسني يفاجئ عروسين في لوس أنجلوس (فيديو)

بعد اعتذاره.. تامر حسني يفاجئ عروسين في لوس أنجلوس (فيديو)

تفاصيل ذبح سائق توك توك لزوجته بالدقهلية.. أسرتها: «كانت ملاك ومعندوش رحمة» (فيديو)

تفاصيل ذبح سائق توك توك لزوجته بالدقهلية.. أسرتها: «كانت ملاك ومعندوش رحمة» (فيديو)

حقيقة رفض الجمهور حفليّ محمد رمضان وتامر حسني في المغرب .. إعلامي شهير يعلق (فيديو)

حقيقة رفض الجمهور حفليّ محمد رمضان وتامر حسني في المغرب .. إعلامي شهير يعلق (فيديو)