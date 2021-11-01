الأمطار مستمرة واضطراب الملاحة البحرية.. حالة الطقس اليوم الاثنين إلى السبت 6 نوفمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في الأحوال الجوية على محافظات الدلتا والقاهرة والوجه البحري حيث ضعفت فرص سقوط الامطار ليصبح الطقس غائم جزئي مع ارتفاع في درجات الحرارة.

ويبقى تأثير السحب على سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر يصاحبه سقوط الامطار على مناطق متفرقة هناك.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الاثنين 1 نوفمبر إلى السبت 6 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد،شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وفيما يلي المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها:

يوم الاثنين:

يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة 30% تقريباً.

اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50-70 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 متر.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الاثنين 1 نوفمبر إلى السبت 6 نوفمبر 2021:

- درجات الحرارة الاثنين 1 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 37 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 2 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 37 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 3 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 4 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 5 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 6 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

ودعت الهيئة إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الاثنين 1 نوفمبر إلى السبت 6 نوفمبر 2021.