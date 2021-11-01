النيابة تقرر حبس 3 أشخاص في واقعة إعياء بعض السائحين بالغردقة

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قالت النيابة العامة في بيان، بالساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إن المستشار النائب العام، أمر بحبس كل من مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة، وكبير الطهاة، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين، وجارٍ استكمالها.

كانت النيابة العامة، أصدرت الأحد، بيانًا صحفيًا، بشأن التحقيقات في إعياء 47 سائحًا بفندق بـ الغردقة. وقالت النيابة إنها تلقت بلاغًا يوم 30 أكتوبر الجاري بإعياء 47 نزيلاً من دولة أستونيا مقيمين بفندق بـ الغردقة، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى.