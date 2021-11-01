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اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

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عاجل | مشروع جديد لحماية مواليد مستشفى الدمام

تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التعاقد مع شركة مختصة بخدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والآلات، لتنفيذ...

f5342231c8.jpgالرياض: سليمان العنزي
fb16f4936a.jpg26 ربيع الأول 1443 هـ

46 % من الطلبة يفضلون التعليم الحضوري

يفضل أقل من نصف الأطفال في المملكة وبنسبة 46% ممن تحولوا إلى التعلّم عن بعد بسبب الجائحة التعليم بالحضور الشخصي، جاء ذلك في دراسة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

36 شهرا لمكافحة الجندب الأسود بمكة والمدينة

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة أطلقت إستراتيجية...

icon-byline.pngمكة المكرمة: مصلح الفرحان
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

الحكم بإعادة تقدير عقار نزع لصالح قطار الحرمين

أصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، حكما يقضي بإعادة تقدير عقار، تم نزعه للمصلحة العامة، حيث كان من ضمن العقارات التي تم نزعها...

icon-byline.pngجدة: نجلاء الحربي
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ

60 مشروعا علميا للموهوبين في إبداع 2022

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أمس، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022» الذي...

icon-byline.pngجازان: يحيى مدخلي
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ
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نثر البذور في المتنزهات مع توقعات الأمطار

مع توقعات بهطول أمطار خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على العديد من مناطق المملكة، شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تنفيذ...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ
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إزالة عشوائيات غليل وبترومين مستمرة

تواصلت أعمال إزالة كافة العقارات العشوائية في حي غليل وبترومين والأحياء العشوائية المجاورة لها، وذلك ضمن مشروع تنظيم ومعالجة...

icon-byline.pngجدة: محمد غرسان
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ
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السويلم يستقبل الزوار بالأهازيج

شهد مهرجان شارع السويلم، في يومه الأول بالعاصمة الرياض، إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين، حيث اكتظ الشارع بالزائرين، خصوصا...

icon-byline.pngالرياض: فيصل درويش
icon-clock.png25 ربيع الأول 1443 هـ

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