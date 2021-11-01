اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط
تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التعاقد مع شركة مختصة بخدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والآلات، لتنفيذ...
يفضل أقل من نصف الأطفال في المملكة وبنسبة 46% ممن تحولوا إلى التعلّم عن بعد بسبب الجائحة التعليم بالحضور الشخصي، جاء ذلك في دراسة...
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة أطلقت إستراتيجية...
أصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، حكما يقضي بإعادة تقدير عقار، تم نزعه للمصلحة العامة، حيث كان من ضمن العقارات التي تم نزعها...
دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أمس، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022» الذي...
مع توقعات بهطول أمطار خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على العديد من مناطق المملكة، شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تنفيذ...
تواصلت أعمال إزالة كافة العقارات العشوائية في حي غليل وبترومين والأحياء العشوائية المجاورة لها، وذلك ضمن مشروع تنظيم ومعالجة...
شهد مهرجان شارع السويلم، في يومه الأول بالعاصمة الرياض، إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين، حيث اكتظ الشارع بالزائرين، خصوصا...