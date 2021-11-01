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جورج قرداحي: استقالتي من اللبنانية غير واردة

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جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة جورج قرداحي: استقالتي من اللبنانية غير واردة

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، في حديث مع قناة "الجديد"، أن "استقالته من غير واردة"، بعد الأزمة مع دول الخليج إثر تصريحاته حول حرب اليمن.

هذا وتباينت الآراء في الوسط اللبناني ما بين مطالب وداع لاستقالة قرداحي، وبين مؤيد ومناصر لتصريحاته، حيث قال رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية، في وقت سابق: "عرض جورج علي الاستقالة من بعبدا أو من بكركي، إلا أنني رفضت، فهو لم يرتكب أي خطأ..لا نقبل بالتعاطي بدونية مع أي جهة كانت".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير قرداحي "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

المصدر: "الجديد"

جي بي سي نيوز

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