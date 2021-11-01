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أقدم سائق حنطور يعدد مزايا «ركوبة الباشوات»: نحن آمن على الركاب من التكاتك

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أقدم سائق حنطور يعدد مزايا «ركوبة الباشوات»: نحن آمن على الركاب من التكاتك أقدم سائق حنطور يعدد مزايا «ركوبة الباشوات»: نحن آمن على الركاب من التكاتك

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قال الحاج السيد السبكي، أقدم سائق حنطور في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إن مهنة الحنطور التي تعتمد عليها السياحة الداخلية بمدن المحافظة، خاصة مدينة دسوق، مهددة بسبب ما وصفه بـ«طوفان التكاتك» التي تعمل بدون تراخيص.

وأضاف «السبكي» لـ«المصري اليوم»، أن جميع المسؤولين فشلوا في التصدي لهذه التكاتك غير المرخصة.

وتابع أن مدينة دسوق كان بها 76 عربة حنطور ولم يتبق بها حاليا سوى 21 حنطورًا، وأصبحت مهنة مهدده بالانهيار.

وذكر أن الحنطور كانت له مكانته السياحية، حيث إن الباشوات كانوا يركبونه ويتنزهون به، إضافة إلى الفنانين والممثلين، الذين كانوا يزورون دسوق وضريح العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، ومنهم الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، والفنان محمد رشدي، ابن مدينة دسوق وأحمد عدوية، وأن العديد من الفنانين تغنّوا للحنطور، ومنهم الفنان محمد العزبي، في أغنية «الأقصر بلدنا»، والفنان سيد مصطفى، وكارم محمود، وفايزة أحمد.

وقال إن الحنطور من رائحة وعبق التاريخ ويجب الحفاظ عليه، سائقو الحنطور أمناء على الركاب، ورغم أن طعام الحصان أصبح يتجاوز 70 جنيها يوميًا لكننا لا نطلب من الزبون أجرة إضافية، ومازالت الأجرة من 5 إلى 10 جنيهات فقط.

المصرى اليوم

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