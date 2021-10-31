عالم مصري يكشف مفاجأة: دواء جديد يقضي على كورونا في 5 أيام

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قال الدكتور أشرف عبادة، رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالجامعة الألمانية، إن فيروس كورونا جاء على غفلة، لكن الوضع الآن أفضل بكثير في ظل توفر العديد من اللقاحات، خلاف إنتاج بعض الأدوية التي تقضي على الفيروس في أيام معدودة.

وتابع «عبادة»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، أن «الدواء الجديد لفيروس كورونا يؤخذ بالفم، ويقضي على الفيروس خلال 5 أيام، وهذا الدواء أمريكي سجل في أمريكا».

ولفت إلى أن الدواء الجديد سيتواجد في مصر خلال أشهر قليلة، مشيرًا إلى أن سعر هذا الدواء في أمريكا يقدر بـ 700 دولار، ولا يُعرف سعره في مصر.