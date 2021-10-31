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36 شهرا لمكافحة الجندب الأسود بمكة والمدينة

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36 شهرا لمكافحة الجندب الأسود بمكة والمدينة 36 شهرا لمكافحة الجندب الأسود بمكة والمدينة
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة أطلقت إستراتيجية للحد من ظهور الجندب الأسود خارج النطاق العمراني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتم تخصيص شركة للخدمات البيئية، تعمل على تنفيذ مشروع استكشاف ومكافحة هذه الحشرة لمدة 36 شهراً، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك فيصل لإعداد الدراسات والأبحاث، ومعهد أبحاث الحج والعمرة، ورئاسة شؤون الحرمين، وأمانة العاصمة المقدسة.

المشروع

وبين الغامدي لـ«الوطن» أن المشروع يحتوي على 16 سائقا و16 سيارة و16 عاملا، و16 جهاز ضغط عال، و16 جهاز مايكرون، و16 منطقة جذب كاذبة، و30 جهاز (GPS)، بالإضافة إلى مدير للمشروع، ورئيس غرفة العمليات، و2 من أخصائي المكافحة، و4 مشرفين ميدانيين، أما فرق الاستكشاف فتحتوي على: 4 سيارات و4 سائقين، و4 عمال، و4 أجهزة مايكرون (uv)، و3 آلاف مصيدة ضوئية.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية تغطي للاستكشاف والمكافحة نطاقاً مكانياً، يمتد من 100 كيلومتر جنوب مكة المكرمة وحتى 100 كيلومتر شمال المدينة المنورة، ومن البحر غرباً حتى 100 كيلومتر إلى شرق النطاق. وتستهدف المكافحة عددا من المواقع هي (المناطق المفتوحة، المزارع، القرى، ضواحي المدن)، وذلك حسب ما تحدده الجهة المشرفة على المشروع.

منظومة الاستكشاف

وأوضح أنه تم وضع وتنفيذ منظومة الاستكشاف الحشري والمكافحة لآفة الجندب الأسود، من خلال تحديد أنواع الجنادب السوداء وتوزيعها الجغرافي بالمنطقة وموسمية ظهورها والأسباب المرتبطة بذلك.

يتكاثر الجندب الأسود بسرعة متناهية.

تضع الحشرة الواحدة من 150 إلى 400 بيضة خلال أسبوعين.

تتحول إلى حشرة كاملة خلال أسبوعين.

أعدادها ستصبح عشرات الملايين.

تهاجر على شكل أسراب.


الوطن السعودية

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