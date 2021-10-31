أخبار عاجلة

الحكومة الرقمية تدشّن البيئة التنظيمية التجريبية -
"قياس" يعلن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية -
تشغيل مغاسل وصيانة.. عقد بـ24 مليونًا لخدمة "مقابر مكة" وتجهيزها -
حراك تقطف المملكة ثماره يومياً.. أمير حائل ونائبه يهنئان القيادة بذكرى البيعة -
استشاري عيون: لا تتجاهلوا التشخيص عند رؤية الذبابة الطائرة -
هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية" -
وزير الشؤون الإسلامية: 7 سنوات ذهبية بعمر المملكة سطرتها همة وحنكة الملك سلمان -
عماد متعب: استبعاد رمضان صبحي وطارق حامد كان مفاجأة بالنسبة لي -
ايمن يونس: كل الدعم لـ كيروش والأهم التأهل لكأس العالم -
مدرب بيراميدز: استبعاد رمضان صبحي من المنتخب يثير التساؤلات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير البيئة الأسبق: إذا زادت حرارة الكوكب عن 1.5 درجة مئوية سيحدث دمار بالعالم

Print
وزير البيئة الأسبق: إذا زادت حرارة الكوكب عن 1.5 درجة مئوية سيحدث دمار بالعالم وزير البيئة الأسبق: إذا زادت حرارة الكوكب عن 1.5 درجة مئوية سيحدث دمار بالعالم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، إن توجه الرئيس عبدالفتاح ، اليوم، إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، هو أمر ذا أهمية بالغة لما يمثله التغير المناخي من خطورة كبيرة.

وأضاف مصطفى حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن مشكلة تغير المناخ بها أجزاء حقيقية وأخرى قد تكون مفتعلة، موضحا أن ما سيحدث من زلازل وبراكين يعكس أن العالم يغضب على علينا بسبب تصرفات البشر.

وأضاف وزير البيئة الأسبق أن ما تم الاتفاق عليه العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2015 في باريس، لم يتم تحقيق حوالي 70% منه، مردفا أن الدول الصناعية تسعى لتحقيق مصالحها دون النظر إلى عواقب بيئية أخرى.

وتابع وزير البيئة الأسبق، يجب تحليل الأمور القادمة وعلى الدول الصناعية الكبرى حل مشكلة التمويل ووضع صندوق دعمها تحت تصرف العالم لمواجهة مشكلات تغير المناخ، موضحا أن الدول الصناعية تحاول تعويض خسائرها بعد جائحة كورونا دون وضع اعتبار لما قد يحدث في العالم.

وأردف مصطفى حسين أنه منذ سنة 1992لم تتحدث عن الزلازل ويبغي علينا التجهيز جيدا للتغيرات المناخية التي قد تحدث، مضيفا أن مصر ليست بعيدة عما يجري في العالم بل هي في المنتصف من كل شيء.

واستطرد وزير البيئة الأسبق، على أمريكا والصين والهند وروسيا إيجاد تمويل لمواجهة التغير المناخي، مضيفا أن تلك الدول هي السبب في حدوث تلك التغيرات بسبب سعيها للنهوض باقتصادها على حساب دول العالم الأخرى.

وأضاف مصطفى حسين أن جميع دول العالم ستحاسب على نتائج التغيرات المناخية، حال حدوث كارثة، موضحا أن الكوكب تحمل الكثير ولديه طاقة ضخمة مدفونة: هناك ذوبان الآن في القطب الشمالي

وتابع وزير البيئة الأسبق إذا «ازدادت درجة حرارة الكوكب عن 1.5 درجة مئوية سيحدث دمارًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم»، مشيرًا إلى أن «الفيضانات ستطول كل دول العالم ولا يوجد أحد مستبعد من الكارثة: قمة المناخ هي الفرصة الأخيرة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

البنك الدولي يُشيد بتعامل مصر مع «كورونا» وقدرة الاقتصاد على التعافي

البنك الدولي يُشيد بتعامل مصر مع «كورونا» وقدرة الاقتصاد على التعافي

هاني سعيد: «إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز وسيكون من أهم لاعبي مصر»

هاني سعيد: «إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز وسيكون من أهم لاعبي مصر»