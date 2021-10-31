خالد جلال: كنا أفضل من الأهلي ..وتأثرنا بغياب بامبو

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أكد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ، أن فريقه قدم أداءً مميزًا أمام الأهلي، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد السلام، ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز .

وقال خالد جلال في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «الأهلي فريق كبير وكنا نعمل له حساب»، مضيفًا :«فوزنا على بطل السوبر طلائع الجيش صعب الأمر وزاد من الضغط علينا».

وأضاف: «لعبت بطريقة جديدة لغلق مفاتيح لعب الفريق الأحمر، وأجريت بعض التغييرات، الشوط الثاني لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق، كنا أفضل ولكن الهدف الذي دخل مرمانا كان خطأ فردي»، مشيرًا: «غياب كريم بامبو أثر علينا لأنه يجيد إنهاء الهجمات ويحالفه التوفيق، وغيابه كان مؤثرًا جدًا».