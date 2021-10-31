مدير أعمال أحمد سعد: سددنا غرامة الغناء بـ«فلاشة» في خزينة نقابة الموسيقيين

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أثارت أزمة الفنان أحمد سعد، ضجة خلال الساعات الماضية بعدما قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وقفه عنه الغناء، لعدم التزامه بدفع غرامة مالية مستحقة عليه إثر مخالفته قرار مجلس النقابة بالغناء بـ«فلاشة» بدون مشاركة فرقته الموسيقية.

وقال مدير أعمال الفنان أحمد سعد لـ«المصري اليوم» إنه «توجه إلى نقابة المهن الموسيقية بعد ساعة من القرار، وسدد المبلغ المستحق وقدره 20 ألف جنيه، مؤكدًا أنه يحترم كافة قرارات النقابة وقوانينها.

كانت النقابة أصدرت بيانًا بقرار الإيقاف نص على الآتي: «قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من اليوم 31/10/2021 لعدم تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها، ويتم الإلغاء في حال سداد الغرامة المقررة.