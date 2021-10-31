أم تستغيث من تهديدات طليقها بعد فشل خطفه لطفلتيه.. وتكشف تعرضهما للتحرش

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كشفت المهندسة دينا حجازي، والدة الأطفال المختطفين بالمنوفية، عن تلقيها تهديدات وأسرتها من أسرة طليقها للتنازل عن الدعوى التي رفعتها ضده تتهمه بخطف الطفلتين.

وقالت دينا حجازي، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»: «بتجيلي تهديدات وبتيجي لأسرتي تهديدات بتقول خليهم يتنازاوا عشان ميزعلوش».

وكشفت أن طليفها هدد بناته، بأنهم لن يروا والدتهم مجددا إذا لم يخبروا وكيل النيابة أنهما تريدان العيش بصحبة والدهم، مشيرة إلى أن البنت وافقت والدها ليخرجها من مكان احتجازها، لكنها أخبرت وكيل النيابة الحقيقة وان والدها اختطف دون إرادتها.

وروت دينا حجازي، تفاصيل واقعة الاختطاف، قاءلة إنها ذهبت لموعد رؤية لكنها تفاجأت بطليقها محطب شقيقه ووالده ووالدته، وحاول أخذ البنتين بعيدا لكنهما عادتا غليها وأخبرها بأن والدهما يريد أخذهما، مردفة: «لقيت والدته مسكتني، وأخوه ووالده بيشدوا البنات من العربية والبنات رافضة وبتصرخ».

وأضافت دينا، أن ابنتها أخبرتها بعد ذلك، أنه عندما وضعت في سيارة والدها ركب بجوارها شخص غريب، ووضع يده على رجلها«. وأعربت عن استغرابها لردود فعل الناس في الشارع وهم يساهدون الفتيات تتعرض للخطغ وتصرخ، دون تحريك ساكن. وأكدت أن البنتين عادتا معها الآن بعد العرض أمام النيابة.