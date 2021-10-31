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قال نائب وزير التعاون الإنمائي الدولي، الكوري الجنوبي كيم يونج سو، إن بلاده تعتبر مصر هدف للدعم الدولي من خلال التعاون الإنمائي، فهناك مشروعات كبيرة مستقبلية، خاصة بعد اختيار مصر كدولة تدعمها الحكومة في المشروعات الإنمائية.

وأكد المسؤول الكوري، الذي يزور القاهرة خصيصا لمتابعة المشروعات الحالية للوقوف على مدى حاجاتها للتطوير وكذلك للنقاش حول المشروعات المستقبلية بين الحكومتين.

وأضاف حضارة مصر عريقة ومليئة بالموارد، وهذا يضعها في قلب مركز الشرق الأوسط وأوروبا، متمنيا أن يكون هناك تعاون كبير بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا، ولفت إلى أن هناك 14 مشروعا قائما بين البلدين في مجالات إنشاء مترو الأنفاق وتطوير خطوط السكك الحديدية وكذلك الجامعة التكنولوجية في محافظة بني سويف.

وأضاف سو، هناك مشروعات سيتم الاتفاق عليها ونعمل على تطوير البنية التحتية في المواصلات، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية تتراوح قيمتها 50 مليون دولار، موضحا أن المشروعات الخاصة بالجامعة التكنولوجية تعتبر منحة من الحكومة الكورية، مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من 5 مشروعات العام الحالي والباقي خلال الفترة المقبلة من إجمالي 14 مشروعا تم الاتفاق عليهم، بالإضافة إلى مشروعات متعلقة بمجالات زيادة وعي المرأة والمجال الصحي مع الوزارة من أجل تطوير البنية التحتية للقطاع الطبي

وأكد أن حكومة بلاده تدعم الجامعة التكنولوجية ببني سويف، ماديا وكذلك من حيث المناهج الدراسية وطرق التدريس، مضيفا: لا يوجد أستاذة كوريين حتى الان في الجامعة لكن التفاوض لا يزال جاريا، كما ترغب بلاده تهيئة الطلاب الخريجيين لسوق العمل من خلال العمل في مصنع سامسونج بذات المحافظة.

وأكد أن بلاده لديها قلة ونقص في المياه وتسعى لحلها، وحول دعم كوريا الشمالية من خلال المشروعات الإنمائية، قال لا يوجد تعاون في هذا الصدد لعدم اعتراف الأمم المتحدة ببيونغ يانغ.

وأضاف التعاون مستمر مع مصر، التي تلعب دور مهم ومن منطلق إيمانا لمساعدة المجتمع الدولي توصلنا أن تكون هناك اتفاق تعاون مع القاهرة، التي تمتلك الثروة البشرية، وتابع: مصر ليست صاحبة تاريخ وحضارة فحسب، بل رائدة في المجالات الصناعية. وتابع: لقد شعرت بمدى اهتمام المسؤولين والشعب بالرغبة في تطوير مصر، ولقد بذلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي جهودا في هذ المجال.