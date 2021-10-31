وزير خارجية لبنان: قرداحي يتشاور لاتخاذ قراره الأخير

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جي بي سي نيوز :- صرّح وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أن هناك تعقيدات كثيرة في الأزمة بين لبنان وعدد من دول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية ، مشيرًا في الوقت ذاته أن وزير الإعلام جورج قرداحي يدرك مصلحة لبنان.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة المباشر ، أن الوزير قرداحي قال إن مصلحة لبنان قبل مصلحته لكنه يتشاور لاتخاذ قراره الأخير، موضحًا أنه لم يُطلب رسميا من الوزير قرداحي تقديم استقالته.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة “ميقاتي”، أكد مرارا أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة، مستطردًا :” الحكومة تحاول حل الأزمة مع الحفاظ على مصلحة لبنان وصداقته مع دول الخليج”.

وقال أنه من غير الوارد أن يحجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة في هذا التوقيت، وأن ما قاله قرداحي كان قبل شهر من تعيينه وزيرا للإعلام.

وشدد وزير خارجية لبنان، أن بلاده لن نقطع علاقاتها بالدول العربية الشقيقة التي سحبت سفراءها.

وأكد في تصريحاته :” لم يتصل بنا أحد من السعودية أو الإمارات أو البحرين بشأن الأزمة الحالية”، متابعًا :” حزب الله لديه فائض قوة لكن كلمته ليست الوحيدة في لبنان”.

الجزيرة المباشر + وكالات