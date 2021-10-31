أخبار عاجلة

عماد متعب: استبعاد رمضان صبحي وطارق حامد كان مفاجأة بالنسبة لي -
ايمن يونس: كل الدعم لـ كيروش والأهم التأهل لكأس العالم -
مدرب بيراميدز: استبعاد رمضان صبحي من المنتخب يثير التساؤلات -
أيمن عبدالعزيز: كارتيرون سبب الهزيمة بخماسية أمام الأهلي -
وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر -
المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدرات وسلاح في شبين القناطر -
تنفيذ 62 الف كم قضائى متنوع خلال 24 ساعة -
طارق يحيي يشيد بشجاعة كارتيرون رغم الخماسية ويطالب بعدم الضغط عليه -
النيابة تامر بالتحفظ على سيارة نقل وميكروباص بعد اصابة 7 اشخاص بالطريق الزراعى ببنى سويف -
محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع وهناك قساوة من المملكة لا نتفهمها

Print
وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع السعودية وهناك قساوة من المملكة لا نتفهمها وزير خارجية لبنان: فشلنا في حل الأزمة مع وهناك قساوة من المملكة لا نتفهمها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، عن فشل خلية الأزمة الحكومية لحل التوتر الحالي مع ، مشيرا إلى أن المملكة تبدي «قساوة» لا يتفهمها الجانب اللبناني.

وأشار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى أنه لم يعد هناك وجود لخلية الأزمة التي تم تشكيلها إثر الأزمة التي اندلعت مع السعودية بعد نشر مقابلة الوزير جورج قرداحي، وقد «انتهى أمرها» نتيجة فشلها ونحن الآن جميعاً على اتصال مع رئيس نجيب ميقاتي، واعتبر بأن خلية الازمة فشلت لأن الأزمة أصبحت أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضاً وهي لن تجتمع مرة أخرى.

واوضح بو حبيب في تصريح تلفزيوني، أنه لا يوجد خلاف مع كل دول الخليج، وعمان وقطر لم يقطعا العلاقات معنا، كما أن سفير لبنان لا زال في الامارات.

ورأى بأن «هناك قساوة سعودية لا نتفهمها في التعاطي مع لبنان فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار قبل قطع العلاقات وهذا ما لم يحصل». أضاف «أخاف على جورج قرداحي أنو يطلع كبش المحرقة، والاحتمال لا يزال موجوداً».

وأكد أن «الحكومة باقية وهناك وعود محلية ودولية لمساندتها». وشدد على أننا «لا نقبل بحل أي أزمة على حساب السعودية أو حساب لبنان، ونحن مع أي حوار ان كان ثنائي أو عبر الجامعة العربية».

وتوجه إلى وزير الخارجية السعودي بالقول «حزب الله مكون رئيسي في لبنان، ولكن ليس هو المكون الوحيد في لبنان ولا يمثل كل لبنان». وأوضح بان حزب الله لا يهيمن على لبنان ولكنه مكون أساسي، وكل فريق في لبنان لديه خصوصيات ولا يتنازل عنها.

واوضح بان «هذه الحكومة تواجه المشاكل منذ تأليفها لذلك هي غير قادرة على الإجتماع لإتخاذ قرار موحد بما يخص الوزير قرداحي».

أقرأ أيضًا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الرقمية تدشّن البيئة التنظيمية التجريبية

الحكومة الرقمية تدشّن البيئة التنظيمية التجريبية

هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"

هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"

وسائل إعلام : الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

وسائل إعلام : الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد