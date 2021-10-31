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قال القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة مصطفى كمال الدين، إنه من المتوقع أن تحقق التجارة الثنائية مع مصر بمستوى 6 مليارات دولار في العام الحالي، حيث الفرص هائلة وهناك مجال كبير للمضي قدمًا لصالح كلا البلدين.

وأضاف السفير خلال حفل بمناسبة مرور 98 سنة على تأسيس تركيا، أن ذروة التعاون الاقتصادي بلغ 5.4 مليار دولار بين عامي 2008، و2009، لكنه تراجع شيئا ما بسب جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن التفاعل بين الأتراك والمصريين، الذي يمتد على مدى 1200 عام، أدى إلى خلق روابط صداقة وقرابة قوية وهامة بين الشعبين ولا تزال تترك بصماتها على جميع مناحي الحياة، كما تستمر الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القوية في الازدهار.

وأوضح السفير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التركية في مصر تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي، ويعمل المستثمرون الأتراك على توظيف حوالي 60 ألف مصري مع التركيز على الأسواق الثالثة، مما يساهم أيضًا بشكل كبير في الصادرات المصرية.

وتابع: يمكنني القول بفخر أن جميع المستثمرين الأتراك الحاليين تقريبًا قد وسعوا استثماراتهم في مصر وما زالوا يفعلون ذلك. كما أن هناك بعض الشركات التركية الكبرى الجديدة في طور الاستثمار في مصر في مجالات جديدة، والاهتمام الذي يبديه المستثمرون الأتراك هو شهادة على ثقة تركيا بمصر وشعبها.

وأضاف كمال الدين، لقد شهد عام 2021 جهودًا كبيرة في علاقاتنا السياسية، ففي مايو وسبتمبر الماضيين أجرينا مشاورتين سياسيتين على مستوى نواب وزير الخارجية بعد انقطاع دام 8 سنوات بهدف تسهيل تطبيع العلاقات بيننا.، وقد أتاحت هذه المشاورات الفرصة لمناقشة الأبعاد المختلفة لعلاقاتنا وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الطرفان على إرادتهما السياسية لتطبيع العلاقات بينهما.

وتابع: في أواخر سبتمبر، قام رئيس اتحاد الغرف والتبادلات السلعية في تركيا بزيارة ثنائية إلى مصر بدعوة من نظيره المصري. واختتم كلمته بأنه على ثقة العلاقات التركية المصرية ستعود إلى حالتها الطبيعية قريباً بما يعود بالنفع على الشعبين، بما يضاهي الروابط التاريخية الوثيقة والقوية بين البلدين وشعبيهما

ووجه التحية لمؤسس بلاده كمال الدين أتاتورك، ولأعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى أن بلاده تواصل التنمية من أجل 84 مليون مواطن تركي، مضيفا لقد حققت تركيا نموا قدره 1.5 %، بينما أصيب العالم بانكماش نحو 3% بسبب جائحة كورونا.