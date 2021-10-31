تعاملات المصريين تستحوذ على 78.8 % بالبورصة خلال أكتوبر

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استحوذت تعاملات المصريين على نحو 78.8 % من إجمالي تعاملات البورصة خلال شهر أكتوبر 2021 بينما استحوذ الأجانب على نحو 12.2 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية .

وأوضح تقرير البورصة الشهري عن تعاملات شهر أكتوبر، أن تعاملات العرب استحوذت على نحو 9 % فقط من اجمالي التعاملات بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي مبيعات بقيمة 1.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي مبيعات بنحو 56.3 مليون جنيه .

وأشار التقرير إلى أن إجمالي تعاملات المصريين بلغت نحو 83.3 % من إجمالي التعاملات منذ بداية العام الجاري بعد استبعاد الصفقات بينما سجلت تعاملات الأجانب نحو 9.8 % وسجلت تعاملات العرب نحو 6.9 % وقد سجل الأجانب صافي مبيعات بنحو 4.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي مشتريات بنحو 1.866.8 مليون جنيه على الأسهم المقيدة منذ بداية العام الجاري .