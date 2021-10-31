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وزير الطيران يغادر إلى لندن للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي WTM

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وزير الطيران يغادر إلى لندن للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي WTM وزير الطيران يغادر إلى لندن للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي WTM

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غادر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني القاهرة، متوجهًا إلى لندن للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2021، والذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري وذلك في نسخة استثنائية من الحدث تتزامن مع مرحلة عودة حركة السياحة والسفر على المستوى العالمي بالشكل التدريجي.

وأكد الطيار محمد منار، في بيان، الأحد، أن مشاركة وزارة الطيران المدنى في فعاليات سوق السفر العالمي تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط قطاعى الطيران والسياحة وتعزيز مكانة جمهورية العربية كوجهة سياحية عالمية وتحقيق رؤية واستراتيجية قطاع الطيران المدني المصري، لتنشيط الحركة الجوية الوافدة من أوروبا، بالاضافة إلى إبراز الخدمات والتسهيلات التي يقدمها القطاع لمختلف الشركات العالمية العاملة في قطاع السياحة والسفر والشحن بالمطارات المصرية.

وخلال فعاليات هذا الحدث السياحي العالمي سيتم تسليط الضوء على أحدث التطورات التي شهدها قطاع الطيران المدنى من مشروعات التطوير المستمرة، إضافة إلى العمل على جذب مزيد من شركات الطيران العالمية إلى جمهورية مصر العربية وتشجيع الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة للمستثمرين بصناعة الطيران المدني.

المصرى اليوم

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